3. Final, 3. Titel: Federer triumphiert auch in Miami

Roger Federer ist einfach nicht zu stoppen. Im Miami-Final lässt er Rafael Nadal keine Chance und gewinnt 6:3, 6:4. Die Zahlen sind beeindruckend.

Je ein Break pro Satz reichte Roger Federer zu seinem insgesamt 91. Titelgewinn. Im 1. Durchgang breakte er Rafael Nadal beim Stand von 4:3, im 2. nahm er ihm bei 4:4 den Aufschlag ab.

Federers Erfolg ist aus diversen Gründen beeindruckend:

Erstmals seit 2006 gewinnt er das «Sunshine Double» (Indian Wells und Miami)

In der Weltrangliste wird Federer ab Montag als Nummer 4 geführt

Es ist bereits sein 6. Sieg gegen einen Top-10-Spieler in diesem Jahr – die Hälfte davon feierte er gegen Nadal

Es scheint fast, als ob Nadal im Spätherbst von Federers Karriere noch zu seinem Lieblingsgegner wird. Die letzten 4 Duelle gegen seinen einstigen Angstgegner hat er allesamt gewonnen, in der Bilanz der Direktbegegnungen liegt er «nur» noch mit 14:23 zurück.

Federer – und dann lange niemand

Dass Federer die Konkurrenz aktuell dominiert wie zu seinen besten Zeiten, zeigt ein Blick auf die Jahreswertung. Der 35-Jährige hat in 4 Turnieren unglaubliche 4045 Punkte gesammelt – das sind 1810 mehr als der zweitplatzierte Nadal. Dies entspricht fast einem Grand-Slam-Titel.

Die Jahreswertung «Race to London» 1. Roger Federer

4045 Punkte

2. Rafael Nadal

2235 3. Stan Wawrinka

1500 4. Grigor Dimitrov

1365 5. Jo-Wilfried Tsonga

1255 Ferner 12. Andy Murray

840 22. Novak Djokovic

475

Für Seriensieger Federer steht nun eine wohlverdiente Pause an. In der Sandplatz-Saison will der Schweizer kürzertreten und plant nur einen Start bei den French Open. Am 10. April steht der «Match for Africa» auf dem Programm.

