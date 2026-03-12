Novak Djokovic scheitert beim ATP-Masters in Indian Wells im Achtelfinal an Jack Draper.

Legende: Sieht in der kalifornischen Wüste kein Land Novak Djokovic scheidet früh aus. Keystone/John G. Mabanglo

Der 38-jährige Novak Djokovic unterlag dem britischen Titelverteidiger Jack Draper mit 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). Draper zermürbte den Grand-Slam-Rekordchampion in einem hart umkämpften dritten Satz. Mit einer Reihe von Stoppbällen liess er Djokovic immer wieder laufen.

Mit dem Sieg verwehrte Draper dem Serben den erstmaligen Viertelfinaleinzug in der kalifornischen Wüste seit seinem bis dato letzten von fünf Titeln in Indian Wells im Jahr 2016.

Alcaraz hält sich schadlos

Für Djokovic war es der erste Auftritt nach seiner Finalniederlage bei den Australian Open gegen den spanischen Topstar Carlos Alcaraz. Dieser blieb unterdessen nach seinem überzeugenden 6:1, 7:6 (7:2)-Sieg über Casper Ruud ohne Niederlage im Jahr 2026.

Draper bestreitet erst sein zweites Turnier seit seiner fast sechsmonatigen Pause nach einer Armverletzung. Nun trifft der 24-Jährige im Halbfinal auf den Russen Daniil Medwedew.

ATP Indian Wells