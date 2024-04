Legende: Überzeugende Rückkehr Rafael Nadal. Getty Images/Pedro Salado

Rafael Nadal (ATP 644) ist mit einem ungefährdeten Sieg auf die ATP Tour zurückgekehrt. In der ersten Runde des Sandplatzturniers in Barcelona gewann der 22-fache Grand-Slam-Sieger gegen den Italiener Flavio Cobolli (ATP 62) in 1:25 Stunden 6:2, 6:3.

Nadal zeigte im ersten Spiel nach mehr als dreimonatiger verletzungsbedingter Pause keine Schwierigkeiten – weder spielerisch noch körperlich. Er nahm seinem 16 Jahre jüngeren Gegner insgesamt viermal den Aufschlag ab und musste sich seinerseits nur einmal (zum 1:2 im zweiten Satz) breaken lassen.

Nun gegen De Minaur

In der zweiten Runde trifft der 37-jährige Spanier auf Alex de Minaur (ATP 11), der am ATP-500-Turnier in der katalanischen Hauptstadt zu Beginn ein Freilos genoss. Nadal hat drei der vier bisherigen Duelle mit dem Australier für sich entschieden. In Barcelona, wo der Hauptplatz nach ihm benannt ist, hat er bereits 12 Mal den Titel geholt.

Nadal war 2023 nach einer Hüftoperation ein Jahr lang ausgefallen und hatte im Januar in Brisbane sein Comeback gegeben, wo er sich aber erneut verletzte.