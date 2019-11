Roger Federer gewinnt das zweite Gruppenspiel an den ATP Finals gegen Matteo Berrettini mit 7:6 (7:2), 6:3.

Der Schweizer wahrt damit die Chancen auf eine Halbfinalqualifikation in London.

Nach der 2. Niederlage in 2 Sätzen trüben sich dagegen Berrettinis Aussichten auf einen Verbleib im Turnier.

Es war mehr als eine Pflichtaufgabe, die Roger Federer (ATP 3) bei seinem zweiten Auftritt in der Londoner O2-Arena zu bewältigen hatte. Denn so einfach wie im bisher einzigen Duell der beiden in Wimbledon machte es Matteo Berrettini (ATP 8) dem Favoriten diesmal nicht. Damals hatte der Italiener in 74 Minuten nur gerade 5 Games gewonnen.

Erst bei 6:5 im 1. Satz kam Federer zu seiner ersten Breakchance, die sein 15 Jahre jüngerer Gegner indes abwehrte. Das Tiebreak geriet dann zur Machtdemonstration des sechsfachen Finals-Siegers, wobei Berrettini unter anderem mit einem Doppelfehler zum 5:2 mithalf.

Berrettini verpasst Comeback im 2. Satz

Spätestens ab diesem Zeitpunkt schaute Federer nicht mehr zurück. Ein Break zu Null zum Auftakt des 2. Durchgangs ebnete den Weg zum letztlich doch ungefährdeten Sieg.

Die letzte Chance, doch noch ins Spiel zu finden, verpasste Berrettini bei 4:3, als er den ansonsten stark servierenden Federer in Bedrängnis brachte. Insgesamt 3 Breakchancen liess der 23-Jährige aber ungenutzt. Stattdessen nahm Federer seinerseits wenig später eine Break-Abkürzung und beendete die Partie nach 1:18 Stunden.

Legende: Aufschlagsstark Roger Federer. Getty Images

Löst Thiem bereits das Halbfinal-Ticket?

Mit der Reaktion auf die Auftaktniederlage am Sonntag gegen Dominic Thiem bleiben auch die Chancen des 38-Jährigen auf seine 16. Halbfinalteilnahme am Saisonendturnier intakt.

Im zweiten Gruppenspiel des Tages stehen sich am Abend Novak Djokovic und Thiem gegenüber (ab 21 Uhr auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Der Serbe führt im Head-to-Head gegen den Österreicher mit 6:3. Mit einem Sieg hätte indes Thiem den Halbfinal-Einzug bereits auf sicher, was umgekehrt bei Djokovic noch nicht der Fall wäre.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.11.2019, 15.00 Uhr