Dominic Thiem (ATP 5) bezwingt in einem intensiven Schlagabtausch die Weltnummer 2 Novak Djokovic mit 6:7, 6:3, 7:6.

Somit löst der Österreicher nach dem 2. Gruppenspiel an den ATP Finals in London das erste Halbfinal-Ticket.

Die Partie Djokovic vs. Roger Federer vom Donnerstag (ab 21 Uhr live auf SRF zwei) wird faktisch zu einem Viertelfinal – der Sieger folgt Thiem in die K.o.-Phase.

Die Effizienz war neben den abermals wuchtigen Schlägen der Schlüssel zum Erfolg. Dominic Thiem knüpfte nahtlos an seine Leistung im Spiel gegen Roger Federer (7:5, 7:5) an. Und der 26-Jährige verwertete bei seiner 4. Finals-Teilnahme 4 von 4 Breakbällen.

Nach umkämpften und vor allem hochklassigen 167 Minuten hatte er Novak Djokovic zum 2. Mal in Folge nach dem Halbfinal an den diesjährigen French Open in die Schranken gewiesen und im Head-to-Head auf 4:6 verkürzt. Erstmals überstand er damit am Saisonend-Turnier die Round Robin. Das Spiel gegen den bereits ausgeschiedenen Matteo Berrettini hat nur noch Vorbereitungs-Charakter.

Ein Auf und Ab in der Schlussphase

Thiems erster Service-Durchbruch hatte noch längst keinen wegweisenden Charakter. Er folgte im Startsatz prompt auf das kassierte Break zum 1:3. In der Kurzentscheidung musste die Weltnummer 5 den Durchgang dann doch dem «Djoker» überlassen (5:7).

Ein Start nach Mass in Umgang 2 brachte Thiem schnell eine 3:0-Führung und kurz darauf den Satz-Ausgleich ein. Und nach dem nächsten Break, wiederum im 1. Aufschlag-Game des Serben realisiert, steuerte der Niederösterreicher auf einen sicheren Erfolg zu.

Doch es wurde für ihn kein geradliniger Weg, sondern eine Nervenschlacht, in der das Momentum mehrfach kippte:

Nachdem Djokovic lange Zeit mit seiner Chancenauswertung haderte und aus 7 Möglichkeiten nur 1 Break zustande brachte, korrigiert er ein 1:3 in ein 4:3.

Thiem hat sein Pulver aber noch nicht verschossen, er nimmt seinem Widersacher den nächsten Service zum 6:5 ab und schlägt zum Matchgewinn auf.

Der 16-fache Grand-Slam-Champion gibt ein erneutes Comeback, kämpft sich ins Tiebreak und legt dort mit 3:0 und 4:1 vor.

Nun verpasste Thiem der Partie die finale Wende. Er buchte 5 Punkte in Folge und verwertete bei Aufschlag Djokovic seinen 2. Matchball zum 7:5.

Showdown und Fernduell um die Nummer 1

Thiems Erfolg erspart in der Gruppe «Björn Borg» sämtliche Rechenspiele. Im Direktduell zwischen Djokovic und Roger Federer geht es darum, wer dem Österreicher in die K.o.-Phase folgen wird.

Für den Serben geht es sogar noch um mehr als ums Weiterkommen. Scheitert er in der Vorrunde, kann er Rafael Nadal heuer nicht mehr als Nummer 1 der Weltrangliste ablösen.

ATP Finals in London Gruppe Borg

Gruppe Agassi

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 12.11.2019 21:00 Uhr