Alexander Zverev hätte zum Zugpferd des Laver Cups werden sollen. Doch dem Hamburger läuft es in Berlin so gar nicht.

Am Laver Cup in Berlin

Legende: Nicht auf der Höhe Alexander Zverev. imago images/Photo Players Images

Zwei Spiele hat Alexander Zverev als Teil des Teams Europe am Laver Cup bisher bestritten. Beide verlor der Deutsche vor «seinem» Publikum in Berlin ohne Satzgewinn: Am ersten Tag an der Seite von Carlos Alcaraz im Doppel gegen Taylor Fritz und Ben Shelton, am zweiten Tag das Einzel gegen Fritz.

«Ich war diese Woche ein bisschen krank. Ich glaube, meine Herzfrequenz war ziemlich hoch», suchte Zverev nach Gründen für die neuerliche Niederlage. Und holte zum Rundumschlag gegen die ATP aus: Diese würde «es nicht interessieren, was die Spieler zur Belastung sagen», es gehe ums Geld, «unnötig viele Turniere» führten zu einer langen Saison, der «längsten im Sport».

Keine Kritik an Federer

Der von Roger Federer initiierte Laver Cup besteht erst seit 2017. Eine Verpflichtung, daran teilzunehmen, gibt es nicht, Weltranglisten-Punkte ebenso wenig. Zverevs Kritik zielte denn auch nicht auf den finanziell lukrativen Showkampf, sondern das Restprogramm.

Denn: Allzu viele Turniere auszulassen, sei keine Option. «Die Tour geht sonst ohne dich weiter», so Zverev.