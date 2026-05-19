Nach dem Forfait für die French Open kann der Spanier heuer auch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon nicht aufschlagen.

Legende: Muss die Rasen-Saison auslassen Carlos Alcaraz. imago images/Propaganda Photo

Carlos Alcaraz muss wegen seiner Handgelenksverletzung am rechten Arm auch für Wimbledon passen. Das gab der Spanier am Dienstagnachmittag in den Sozialen Netzwerken bekannt. «Meine Genesung verläuft gut und ich fühle mich schon viel besser», schrieb Alcaraz, «aber leider bin ich noch nicht wieder bereit für den Wettkampf.»

Daher müsse er seine «Teilnahme an der Rasensaison» absagen. Das gelte für die Turniere im Londoner Queen's Club und eben Wimbledon. «Das sind zwei wahrlich besondere Turniere für mich, die ich sehr vermissen werde», schrieb Alcaraz.

Kein Wimbledon-Hattrick

Der Weltranglistenzweite hatte wegen der Verletzung schon für das Masters in Madrid und jenes in Rom passen müssen, auch bei den French Open in Paris fehlt er.

Alcaraz hatte sich die Verletzung im April in der ersten Runde von Barcelona beim Sieg gegen Otto Virtanen zugezogen. Der siebenmalige Grand-Slam-Sieger hatte in Wimbledon 2023 und 2024 triumphiert. Im vergangenen Jahr unterlag er seinem Rivalen Jannik Sinner im Final in vier Sätzen.