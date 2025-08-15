Der 23-jährige Franzose schlägt in Cincinnati auch Holger Rune und trifft nun auf Jannik Sinner.

Térence Atmane (ATP 136) steht überraschend im Halbfinal des ATP-1000-Turniers von Cincinnati. Der 23-Jährige aus dem nordfranzösischen Boulogne-sur-Mer bezwang im Viertelfinal den Dänen Holger Rune (ATP 9) mit 6:2, 6:3.

Atmane, der zuvor schon Flavio Cobolli (ATP 22) und Taylor Fritz (ATP 4) ausgeschaltet hatte, ist der erste Qualifikant seit zehn Jahren, der beim Turnier in Ohio die Halbfinals erreicht. Es war erst seine 21. Partie auf ATP-Stufe. Nun feiert der Linkshänder den bislang grössten Erfolg seiner Karriere.

Im Halbfinal trifft Atmane auf niemand Geringeren als den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner. Der Südtiroler bekundete beim 6:0, 6:2 über Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 28) keine Probleme.

Resultate