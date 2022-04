Stefanos Tsitsipas gewinnt zum zweiten Mal in Folge in Monte Carlo. Im Final stoppt er Überraschungsmann Alejandro Davidovich Fokina.

Der Grieche Stefanos Tsitsipas (ATP 5) hat seinen Titel am Sandplatzmasters in Monte Carlo verteidigt. Der 23-Jährige setzte sich nach seinem klaren Sieg im Halbfinal gegen Alexander Zverev am Sonntag auch gegen den spanischen Finaldebütanten Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) durch. Tsitsipas triumphierte mit 6:3, 7:6 (7:3) und feierte seinen 8. Titel.

Überraschungsmann Davidovich Fokina fand gegen den eigentlichen Spezialisten für das Sandturnier kein Mittel. Im 1. Satz schaffte der Grieche das entscheidende Break zum 5:3, im 2. gab er zwar 2 Mal einen Break-Vorsprung aus der Hand, sorgte aber im Tiebreak mit 7:3 für die klare Entscheidung.

Sprung in der Weltrangliste

Für Davidovich Fokina endete damit sein Höhenflug: Der 22-Jährige war in der 2. Runde zu einem Überraschungssieg gegen Weltnummer 1 Novak Djokovic gekommen und erreichte in der Folge zum 1. Mal einen Masters-Final, indem er am Samstag im Halbfinal den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 6:4, 6:7 (2:7), 6:3 niederkämpfte. In der Weltrangliste springt er auf Rang 27.

Derweil scheint Tsitsipas als einziger Topspieler zu Beginn der Sandsaison in Bestform und könnte im Lauf des Sommers vielleicht in den Kampf um die Weltranglisten-Spitze eingreifen.

Legende: Freudenschrei über den Erfolg Stefanos Tsitsipas. Getty Images/Manuel Queimadelos/Quality Sport Images

Djokovic fehlt die Spielpraxis, weil der Serbe als Ungeimpfter die Australian Open sowie die Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami verpasste. Sein erster Verfolger Daniil Medwedew musste sich an der Leiste operieren lassen und fällt noch mehrere Wochen aus.

Der bisherige Saisondominator Rafael Nadal erholt sich von einem Ermüdungsbruch an der Rippe. Und Olympiasieger Zverev brachte in diesem Jahr noch nicht viel auf die Reihe, zeigte aber in Monte Carlo mit dem Erreichen der Halbfinals immerhin eine Aufwärtstendenz.