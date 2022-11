Mit einem verdienten 2-Satz-Sieg spielt sich der 19-jährige Däne in den Final von Paris-Bercy. Dort wartet Novak Djokovic.

Vor sechs Tagen war Holger Rune (ATP 18) dem Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 8) im Final der Swiss Indoors in Basel noch unterlegen, nun hat sich der 19-jährige Däne in der französischen Hauptstadt eindrücklich revanchiert.

Nordamerikaner ausgebremst

In knapp eineinhalb Stunden und mit einem 6:4, 6:2 zog er ins Endspiel von Paris-Bercy ein. Rune gestand seinem Gegenüber keine Breakchance zu und beendete damit auch die Siegesserie Auger-Aliassimes, der zuletzt 16 Spiele in Folge siegreich bestritten hatte.

Im Final des ATP-1000-Turniers bekommt es der dänische Youngster mit Novak Djokovic (ATP 7) zu tun. Der Serbe setzte sich im zweiten Halbfinal gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 5) mit 6:2, 3:6, 7:6 (7:4) durch. Djokovic, der Anfang Oktober in Astana seinen 90. Turniersieg auf der Tour feierte, hat nun die Chance, an den Spanier Rafael Nadal (92 Turniersiege) heranzurücken. Es wäre zugleich der bereits fünfte Titel in diesem Jahr für den Serben.