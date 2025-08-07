Out im Toronto-Halbfinal: Dem Deutschen bleibt ein 2. Titel in diesem Jahr versagt.

Legende: Erhielt keine Hilfe von oben Alexander Zverev. Imago/Anadolu Agency

Alexander Zverev hat von den Absagen der Weltnummern 1 und 2., Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, für das ATP-1000-Turnier in Toronto nicht profitieren können. Der topgesetzte Deutsche (ATP 3) verlor seinen Halbfinal nach knapp drei Stunden gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 16) mit 3:6, 6:4 und 6:7 (4:7).

Zverev vergab im 3. Satz einen Matchball und verpasste damit die Möglichkeit auf seinen 2. Turniersieg des Jahres nach dem Titel beim Sandplatz-Turnier von München im April.

Der 28-Jährige nahm das Aus mit Fassung: «Ich habe ein paar Bälle verpasst, die ich mir gewünscht hätte. Aber so ist es nun mal. Generell habe ich den Ball nicht so gut gespürt. Aber das ist okay, wir machen weiter», sagte Zverev. Der Hamburger hatte nach dem Erstrunden-Out in Wimbledon von mentalen Problemen berichtet. Mittlerweile sei er aber «frischer im Kopf».

Shelton schlägt Fritz

Chatschanow, der 2021 gegen Zverev den Olympiafinal verloren hatte, trifft im Endspiel auf Ben Shelton (USA). Der Weltranglisten-7. besiegte seinen Landsmann Taylor Fritz (ATP 4) mit 6:4 und 6:3.

Resultate