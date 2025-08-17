Zum vierten Mal in diesem Jahr treffen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in einem Final aufeinander.

Legende: Steht auf Hartplatz bei 26 Siegen in Serie Jannik Sinner. imago images/Zuma Press Wire

Jannik Sinner (ATP 1) hat beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati ohne Satzverlust das Endspiel erreicht. Am Tag seines 24. Geburtstags setze sich der Italiener gegen den französischen Überraschungsmann Térence Atmane mit 7:6 (7:4), 6:2 durch. Der Qualifikant hatte zuvor unter anderem Taylor Fritz und Holger Rune besiegt. Nun beendete Sinner, der auf Hartplatz seinen 26. Erfolg in Serie feierte, Atmanes Cincinnati-Märchen.

Alcaraz hat leichtes Spiel gegen Zverev

Im Final trifft Sinner einmal mehr auf Carlos Alcaraz (ATP 2). Der Spanier entschied den zweiten Halbfinal gegen Alexander Zverev (ATP 3) mit 6:4, 6:3 für sich. Im zweiten Satz hatte Alcaraz leichtes Spiel, da der Deutsche sichtbar mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte.

Legende: «Bei mir dreht sich alles» Alexander Zverev musste im 2. Satz ein Medical Timeout nehmen, war aber auch in der Folge sichtlich entkräftet. Keystone/EPA/Mark Lyons

Alcaraz steht damit bei seinem siebten Turnier in Folge im Final. Gegen Sinner spielt er in dieser Saison zum vierten Mal um die Trophäe. In Rom und an den French Open entschied er das Duell gegen den Südtiroler für sich, in Wimbledon behielt die Nummer 1 der Welt das bessere Ende für sich.

Resultate