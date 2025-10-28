Rückschlag für Carlos Alcaraz: Die Weltnummer 1 bleibt beim ATP-1000-Turnier in Paris bei erster Gelegenheit hängen.

Legende: Muss bereits wieder seine Koffer packen Carlos Alcaraz. Reuters/Gonzalo Fuentes

Seit März hatte Carlos Alcaraz frühestens im Final eines Turniers verloren. Diese Serie riss nun in Paris, wo der Spanier im Juni noch den epischen French-Open-Final gegen Jannik Sinner gewonnen hatte. Beim ATP-1000-Turnier bedeutete für Alcaraz nach einem Freilos in der 1. Runde bereits die 2. Runde Endstation.

54 unerzwungene Fehler

Alcaraz zog gegen den Briten Cameron Norrie (ATP 31) mit 6:4, 3:6, 4:6 den Kürzeren. Der 22-Jährige fand zu keinem Zeitpunkt seinen gewohnten Rhythmus und produzierte insgesamt 54 unerzwungene Fehler. Diese unerwartete Niederlage könnte den Spanier teuer zu stehen kommen: Sollte sein ärgster Rivale Jannik Sinner (ATP 2) das Turnier in Paris gewinnen, würde Alcaraz den Nummer-1-Status zumindest vorübergehend wieder an den Italiener verlieren.

Norrie bestätigte mit dem Sieg, dass ihm Alcaraz durchaus gut liegt. Für den britischen Linkshänder war es im 9. Duell mit dem spanischen Überflieger der bereits 4. Sieg – eine durchaus beachtliche Quote.