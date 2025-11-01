Legende: Macht mit Alexander Zverev kurzen Prozess Jannik Sinner. IMAGO / ABACAPRESS

Wie schon im Final von Wien kam es beim ATP-1000-Turnier in Paris im Halbfinal zum Duell zwischen Jannik Sinner (ATP 2) und Alexander Zverev (ATP 3). Erneut behielt der Südtiroler Sinner die Oberhand. Musste er vor sechs Tagen in Wien noch über drei Sätze machte Sinner in der französischen Hauptstadt kurzen Prozess und siegte in etwas mehr als einer Stunde mit 6:0, 6:1.

Titelverteidiger Zverev war bei der vierten Niederlage in Serie gegen Sinner komplett chancenlos. Nach dem kräftezehrenden Viertelfinal gegen Daniil Medwedew – Zverev kam erst nach Mitternacht ins Bett – wirkte der Deutsche völlig ausgelaugt. Bei den Seitenwechseln liess er sich erschöpft auf die Bank fallen.

Sinner winkt in Paris der dritte Titel auf Masters-Stufe und die Rückeroberung der Nummer 1. Den letzten Triumph bei einem ATP-1000-Turnier hatte er vor rund einem Jahr in Schanghai eingefahren. Final-Gegner am Sonntag ist Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier (ATP 10) setzte sich im Halbfinal mit 7:6 (7:3), 6:4 gegen den Kasachen Alexander Bublik (ATP 16) durch.

ATP-1000-Turnier Paris