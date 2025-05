Carlos Alcaraz greift beim ATP-Masters in Rom nach seinem dritten Titel der Saison. Im Final könnte er auf Jannik Sinner treffen.

ATP-1000-Turnier in Rom

Legende: Greift nach dem nächsten Titel Carlos Alcaraz. IMAGO / Independent Photo Agency Int.

Carlos Alcaraz (ATP 3) besiegte den Italiener Lorenzo Musetti (ATP 9) mit 6:3, 7:6 (7:4) und erreichte damit zum ersten Mal den Final in Rom. Der Spanier sicherte sich nach einem frühen Break souverän den ersten Satz.

Im zweiten Durchgang zeigte der Lokalmatador mehr Gegenwehr, wehrte beim Stand von 5:6 einen Matchball ab – und musste sich im Tiebreak dann doch geschlagen geben.

Sinner am Abend im Einsatz

In Rom könnte es nun zum Traumfinal zwischen Alcaraz und Tour-Dominator Jannik Sinner kommen. Der Südtiroler, der in der italienischen Hauptstadt sein Comeback nach dreimonatiger Dopingsperre gibt, trifft am Abend im zweiten Halbfinal auf den US-Amerikaner Tommy Paul.

