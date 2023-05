Marc-Andrea Hüsler startet in der 1. Runde von Rom gut, verliert den Faden gegen Jason Kubler am Ende aber völlig.

Legende: Überstand die 1. Runde von Rom nicht Marc-Andrea Hüsler. Keystone/EPA/RODRIGO JIMENEZ

Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) ist wie bereits in Madrid auch beim ATP-1000-Turnier in Rom in der 1. Runde gescheitert. Der 26-jährige Schweizer verlor gegen Jason Kubler (ATP 66) in 3 Sätzen mit 7:6 (8:6), 4:6, 2:6.

Die zweieinhalbstündige Partie gegen den Australier war noch nach dem Gusto von Hüsler gestartet. In seinem zweiten Aufschlagsspiel kam er bereits zum Break und konnte anschliessend beim Stand von 5:4 zum Satzgewinn aufschlagen. Kubler drehte aber auf und wehrte 3 Satzbälle ab. Erst im Tiebreak brachte der Schweizer den 1. Durchgang doch noch ins Trockene.

Plötzlich 0:5 im Rückstand

Der 2. Satz war eine enge Angelegenheit, die Kubler mit einem Break zum 5:4 und einem anschliessend souveränen Game aber doch noch für sich entschied. Danach verlor der Schweizer völlig den Faden: Hüsler geriet mit 0:5 in Rückstand, ehe er sich mit 2 Games doch noch im 3. Durchgang anmeldete. Sein Kontrahent aus «Down Under» machte mit seinem 3. Matchball und dem 6:2 wenige Minuten später aber alles klar. Für den Schweizer ist es bereits die 8. Erstrunden-Niederlage in diesem Jahr.