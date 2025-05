Carlos Alcaraz greift beim ATP-Masters in Rom nach seinem dritten Titel der Saison. Im Final trifft er auf Jannik Sinner.

Traumfinal in Rom: Sinner folgt Alcaraz ins Endspiel

ATP-1000-Turnier in Rom

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Verliess den Platz zum 26. Mal in Folge als Sieger Jannik Sinner. Imago/Giuseppe Maffia

Carlos Alcaraz (ATP 3) hat am Nachmittag vorgelegt und den formstarken Italiener Lorenzo Musetti (ATP 9) in seinem Halbfinal mit 6:3, 7:6 (7:4) in die Knie gezwungen. Den Startsatz sicherte sich der Spanier nach 2 frühen Breaks souverän mit 6:3. Im 2. Durchgang leistete der Lokalmatador mehr Gegenwehr, wehrte beim Stand von 5:6 einen Matchball ab – musste sich im Tiebreak dann aber doch geschlagen geben.

Horror-Start von Sinner

Im Final kommt es zum Duell mit der Weltnummer 1 Jannik Sinner. Der Südtiroler, der in der italienischen Hauptstadt sein Comeback nach dreimonatiger Dopingsperre gibt, musste gegen Tommy Paul (ATP 12) allerdings einen veritablen Fehlstart hinnehmen. Am Ende setzte sich der 3-fache Grand-Slam-Sieger aber mit 1:6, 6:0, 6:3 durch.

Gleich die ersten 5 Games gingen zum Entsetzen des Publikums im Foro Italico an den US-Amerikaner. Dann fand Sinner aber zu seinem Spiel und tütete nach dem verlorenen Startsatz 9 Games in Serie ein. Nach 26 Siegen in Folge trifft der Italiener nun erstmals wieder auf seinen letzten Bezwinger.

Übersicht