Für Stan Wawrinka endet das ATP-1000-Turnier in Schanghai in der 1. Runde. Er unterliegt Fabian Maroszan in 3 Sätzen.

Out in Runde 1: Wawrinka kann von der Wildcard nicht profitieren

Legende: Muss in Schanghai die Segel streichen Stan Wawrinka. Keystone/Peter Schneider (Archiv)

Stan Wawrinka (ATP 129) zeigte bei seiner Rückkehr auf die grosse Tennis-Bühne einen guten Auftritt und bot dem deutlich besser klassierten Fabian Maroszan (ATP 57) über weite Strecken Paroli. Dennoch musste der 40-jährige Schweizer seinem ungarischen Widersacher in der 1. Runde des ATP-1000-Turniers zum 6:1, 4:6, 6:4-Sieg gratulieren.

Nach einem schwachen 1. Durchgang gelang Wawrinka im 2. Umgang eine Reaktion. Zwar verspielte der Romand einen 4:1-Vorsprung, mit einem weiteren Break zum 6:4 schaffte Wawrinka aber doch noch den verdienten Satzausgleich.

Leistungssteigerung bleibt unbelohnt

Im entscheidenden Durchgang wirkte der Schweizer zu Beginn souverän. Beim Stand von 1:1 und 30:0 zugunsten des Aufschlägers Wawrinka packte Maroszan aber sein bestes Tennis aus. Mit einem punktgenauen Return sicherte sich der Ungar das wichtige Break.

Wawrinka erspielte sich beim Stand von 2:3 noch 3 Breakbälle, konnte diese jedoch nicht verwerten. So besiegelte Maroszan mit seinem 3. Matchball nach 1:46 Stunden das frühestmögliche Aus von Wawrinka.

Resultate