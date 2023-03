Der Waadtländer besiegt beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells Holger Rune (ATP 8) in der 3. Runde 6:2, 6:7, 7:5.

Stan Wawrinka steht beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells dank seinem 550. Sieg auf der Tour im Achtelfinal.

Der Waadtländer (ATP 100) setzt sich in der 3. Runde mit 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 gegen den Weltranglisten-Achten Holger Rune aus Dänemark durch.

Nächster Gegner ist entweder der Italiener Jannik Sinner (ATP 13) oder der Franzose Adrian Mannarino (ATP 68).

Am 1. November 2022 hatte Stan Wawrinka im ersten Aufeinandertreffen mit Holger Rune in Paris-Bercy eine bittere Niederlage einstecken müssen. In der 1. Runde unterlag der Waadtländer dem 19-jährigen Dänen nach 3 vergebenen Matchbällen 6:4, 5:7, 6:7 (3:7). In Indian Wells schien das zweite Duell zwischenzeitlich einen ähnlich unglücklichen Verlauf zu nehmen.

Verpasste Chancen im 2. Satz

Bei 5:3 im 2. Satz konnte Wawrinka zum Sieg servieren. Der Romand erspielte sich gar einen Matchball, Rune wehrte diesen aber ab, schaffte das Re-Break und wenig später den Ausgleich zum 5:5. Im Tiebreak sah es dann lange gut aus für Wawrinka. Er führte 4:0 und später 5:2, vermochte die Partie aber nicht nach Hause zu bringen. Rune gelang die Wende und mit seinem 1. Satzball erzwang er den entscheidenden Durchgang.

Starke Reaktion nach Rückschlag

Wawrinka zeigte sich aber wenig beeindruckt von diesem Rückschlag. Im 3. Satz agierte er vor allem bei eigenem Aufschlag unantastbar. Beim Stand von 4:4 erspielte sich der 37-Jährige eine Breakchance, konnte aber nicht reüssieren. Beim nächsten Aufschlagspiel Runes machte er es besser. Und dieses Mal gab er den Vorteil nicht mehr aus der Hand. Nach 2:40 Stunden machte er 76 Minuten nach seinem 1. Matchball den Sieg mit seiner 2. Möglichkeit perfekt.

Nun gegen Sinner oder Mannarino

Wawrinka war gegen einen bisweilen konfus agierenden Rune ideal gestartet. Er zog im 1. Durchgang dank 2 Breaks auf 5:1 davon und liess sich auch von einem Serviceverlust zum 2:5 nicht aus dem Konzept bringen. Gleich bei nächster Gelegenheit nahm er seinem Gegner den Service ein weiteres Mal ab und sicherte sich mit der 2. Möglichkeit den Satz.

Obwohl Wawrinkas guter Lauf im 2. Satz unterbrochen wurde, liess er sich den Match dieses Mal nicht komplett entreissen und feierte schliesslich einen grossen Sieg. Es war sein insgesamt 550. Erfolg auf der Tour. Im Achtelfinal bekommt er es mit dem Italiener Jannik Sinner (ATP 13) oder dem Franzosen Adrian Mannarino (ATP 68) zu tun.