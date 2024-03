Legende: Einmal mehr unwiderstehlich Jannik Sinner behält auch im Final alles unter Kontrolle. Keystone/AP Photo/Lynne Sladky

Grigor Dimitrov (ATP 12) hatte in Miami in 2 klaren Sätzen Carlos Alcaraz im Viertelfinal ausschalten können. Gegen Jannik Sinner kam der Bulgare im Spiel um den Turniersieg aber nicht an. Und so löst der siegreiche Südtiroler ab Montag im Ranking Alcaraz als Weltnummer 2 ab.

Trotz Niederlage wieder in den Top 10 Box aufklappen Box zuklappen Auch der unterlegene Grigor Dimitrov macht in der Weltrangliste einen Schritt nach vorn. Er verbessert sich dank seinem Final-Einzug in Miami um 3 Positionen an die 9. Stelle. Somit gehört der 32-Jährige erstmals seit November 2018 wieder den Top 10 an.

Der aktuelle Australian-Open-Champion reüssierte gegen Dimitrov im 4. Aufeinandertreffen zum 3. Mal. Das 6:3, 6:1 steht für eine grossmehrheitlich einseitige Angelegenheit. Im 2. Durchgang hatte Sinner mit dem Break zum 3:1 den Widerstand seines Herausforderers endgültig gebrochen. Wenig später verwertete er mit einem Rückhand-Winner seinen 1. Matchball.

Dominant auf der ganzen Linie

Der 22-Jährige aus dem Skiort Innichen steht bei einer herausragenden Saison-Bilanz von 22:1-Siegen. Nachdem er sich bislang nur im Halbfinal von Indian Wells Alcaraz hatte beugen müssen, heimste er bereits seinen 3. Turniersieg im 2024 ein.

In seinen letzten 4 Partien an der Südspitze Floridas musste Sinner gerade einmal 20 Games abgeben.

