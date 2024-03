Carlos Alcaraz und Daniil Medwedew spielen wie im letzten Jahr in Indian Wells im Final um den Turniersieg.

Alcaraz sorgt in Indian Wells für 1. Saisonniederlage von Sinner

Der spanische Titelverteidiger Alcaraz fügte im Halbfinal Jannik Sinner die erste Niederlage der Saison zu, Medwedew bezwang Tommy Paul.

Alcaraz hatte im Viertelfinal gegen Alexander Zverev eine Unterbrechung wegen eines Bienenschwarms verkraften müssen. Diesmal war es der Regen, der früh im Halbfinal für eine dreistündige Pause sorgte und den Weltranglistenzweiten aber nicht entscheidend aus dem Tritt bringen konnte. Er siegte nach einem mühevollen Start und etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 1:6, 6:3, 6:2.

Legende: Behielt die Oberhand Carlos Alcaraz (l.) im Gespräch mit Jannik Sinner. Imago/USA Today Network

Medwedew bezwingt angeschlagenen Paul

Für Sinner war es die erste Niederlage in diesem Jahr, nachdem er beim Australian Open und in Rotterdam den Titel geholt hatte. 16 Siege konnte der Dritte des ATP-Ranking bis zu der Niederlage am Samstag aneinanderreihen.

Sinners Finalgegner von den Australian Open, Daniil Medwedew (ATP 4), setzte sich im anderen Halbfinal mit 1:6, 7:6 (7:3), 6:2 gegen den Amerikaner Tommy Paul (ATP 17) durch. Der Einheimische knickte im Tiebreak um und wirkte nach der Behandlung am Knöchel nicht mehr topfit.