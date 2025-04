Legende: Blieb in Monte Carlo ohne Chance Novak Djokovic. Reuters/Manon Cruz

Nach dem topgesetzten Alexander Zverev scheitert beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo auch Novak Djokovic (ATP 5) gleich in seinem Auftaktspiel. Der Serbe unterliegt dem ungesetzten Alejandro Tabilo (ATP 32), der in der 1. Runde Stan Wawrinka in 3 Sätzen ausgeschaltet hatte.

Seit seinem Olympiasieg im August 2024 rennt Djokovic vergebens seinem 100. Turniersieg hinterher. Der Grand-Slam-Rekordsieger muss noch weiter warten, als dritter Spieler nach Jimmy Connors (109 Titel) und Roger Federer (103) in diesen illustren Kreis vorzustossen. Beim Auftakt zur Sandsaison blieb Djokovic gegen den Chilenen Tabilo mit 3:6, 4:6 chancenlos.

Während der Weltranglistenerste Jannik Sinner seine 3-monatige Dopingsperre absitzt, tun sich seine Verfolger schwer, am Thron des Südtirolers zu rütteln. Einen Tag vor Djokovic hatte auch Zverev nach einem Freilos bereits in der 2. Runde verloren. Immerhin schaffte es die Weltnummer 3 Carlos Alcaraz nach einem Fehlstart in die Achtelfinals. Der Spanier setzte sich 3:6, 6:0, 6:1 gegen Francisco Cerundolo (ARG/ATP 22) durch.