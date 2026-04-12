Jannik Sinner bezwingt Carlos Alcaraz im Final von Monte-Carlo und löst den Spanier damit als Nummer 1 der Welt ab.

Sinner holt sich mit Triumph im Fürstentum die Nummer 1 zurück

Legende: Doppelte Freude Jannik Sinner holt den Turniersieg und ist ab Montag wieder die Nummer 1 der Welt. Keystone/EPA/Sebastian Nogier

Jannik Sinner hat das vom böigen Wind beeinflusste Gipfeltreffen der Tennisstars in Monte-Carlo für sich entschieden. Er verdrängt Carlos Alcaraz, der im Fürstentum als Titelverteidiger angetreten war, damit von der Spitze der Weltrangliste und wird ab Montag wieder die Nummer 1 sein.

Sinner setzte sich im Final gegen den Spanier mit 7:6 (7:5), 6:3 durch. Beide hatten sichtlich Probleme, ihr Potenzial abzurufen, der Wind störte beide in ihren Abläufen. Vor allem beim Aufschlag und Return unterliefen ihnen ungewöhnlich viele Fehler.

Erst zweiter Titel auf Sand

Für den 24-jährigen Sinner war es der vierte Masters-Titel nacheinander, zuletzt hatte er auf Hartplatz in Paris, Indian Wells und Miami triumphiert. Vier aufeinanderfolgende Turniere der hochdotierten 1000er-Serie hatten zuvor nur Novak Djokovic und Rafael Nadal gewonnen.

Insgesamt steht Sinner nun bei 26 Titeln auf der Profitour. Auf Sand hatte er zuvor erst einen Titel gewonnen (Umag 2022). In der Bilanz gegen Alcaraz verkürzte er auf 7:10 Siege.

Resultate