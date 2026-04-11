Bereits zum 3. Mal im 2026 schaltet Sinner in einem Halbfinal Zverev aus. Diesmal beim ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo.

Legende: Durfte erneut Glückwünsche von Alexander Zverev entgegennehmen Jannik Sinner. Reuters/Manon Cruz

Für Alexander Zverev (ATP 3) ist es zum Haare raufen: Der Deutsche stiess im 3. ATP-1000-Turnier des Jahres zum 3. Mal bis in den Halbfinal vor. Zum 3. Mal bedeutete die Runde der letzten 4 jedoch Endstation. Und zum 3. Mal hiess der Bezwinger Jannik Sinner (ATP 2).

In Monte-Carlo auf Sand liess der Italiener Zverev zu keinem Zeitpunkt eine echte Chance. Sinner benötigte für den 6:1, 6:4-Erfolg gerade einmal 82 Minuten. Während Sinner alle seine 4 Breakchancen nutzen konnte, vermochte sich Zverev keine einzige Möglichkeit zum Servicedurchbruch erspielen.

Sinner winkt Thron

Nach dem «Sunshine Double» in Indian Wells und Miami hat Sinner am Sonntag nicht nur die Chance, auch das dritte ATP-1000-Turnier im 2026 für sich zu entscheiden. Ein Finalsieg würde den 24-Jährigen auch wieder auf den Tennis-Thron katapultieren.

Sollte Carlos Alcaraz (ATP 1) im zweiten Halbfinal seiner Favoritenrolle gegen den monegassischen Überflieger Valentin Vacherot (ATP 23) gerecht werden, käme es im Endspiel zum Direktduell um die Weltnummer 1.

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