Legende: Kam nicht auf Touren Andrej Rublew. Keystone/Sébastien Nogier

Die Weltnummer 6, die in der 1. Runde von einem Freilos profitiert hatte, unterlag in der 2. Runde dem Australier Alexei Popyrin (ATP 46) 4:6, 4:6. Rublew knüpfte im Fürstentum an seine enttäuschenden Leistungen in den beiden vorangegangenen Turnieren der 1000er Kategorie an. In Indian Wells, Kalifornien, hatte er nur eine Partie gewonnen, in Miami ebenfalls gleich auf Anhieb verloren.

Der 26-Jährige vergab 2 Breakchancen zur 2:0-Führung im Startsatz und handelte sich stattdessen einen 1:3-Rückstand ein. Popyrin verwaltete seinen Vorsprung, sicherte sich den 1. Durchgang und realisierte im 2. Satz das entscheidende Break zum Matchgewinn. Im Achtelfinal bekommt es der Australier mit seinem an Nummer 11 gesetzten Landsmann Alex De Minaur zu tun.