Der Serbe sichert sich dank einem Dreisatzsieg gegen Lorenzo Musetti den Titel in Athen. In Turin tritt er nicht an.

Legende: Lässt sich feiern Novak Djokovic. Imago/Anadolu Agency

Beim Stand von 5:4 im 3. Satz konnte Novak Djokovic (ATP 5) in der griechischen Hauptstadt ein erstes Mal zum Titelgewinn aufschlagen. Doch Lorenzo Musetti (ATP 9) gelang das Comeback und der Ausgleich. Es war aber nur ein Hinauszögern: Djokovic schaffte umgehend das Rebreak, anschliessend servierte er den Finalsieg mit einem Game zu Null souverän nach Hause.

Dank dem 4:6, 6:3, 7:5 sicherte sich der Serbe seinen 101. Titel auf der ATP-Tour – und machte sich zum ältesten Turniersieger in der Geschichte der ATP-Tour. Mit 38 Jahren und 5 Monaten löste Djokovic den Franzosen Gaël Monfils ab, der bei seinem Sieg in diesem Jahr in Auckland einen Monat jünger war.

Djokovic-Forfait hilft Musetti

Musetti derweil verpasste mit der Niederlage den Sprung unter die besten 8 der Welt. Er wird aber trotzdem an den am Sonntag beginnenden ATP Finals in Turin teilnehmen können. Denn wenige Stunden nach seinem Sieg gab Djokovic Forfait für das Saisonfinale – «aufgrund einer anhaltenden Verletzung», wie er auf Instagram schreibt. Musetti rückt für den Serben nach.

ATP Athen