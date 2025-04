Stan Wawrinka unterliegt im Achtelfinal von Bukarest Pedro Martinez (ESP/ATP 41) in 3 Sätzen mit 6:4, 5:7, 2:6.

ATP-250-Turnier in Bukarest

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Mit dem Sieg vor Augen ging ihm die Puste aus Stan Wawrinka. Imago/Italy Photo Press (Archiv)

Beinahe wäre Stan Wawrinka (ATP 161) beim ATP-250-Turnier in Bukarest ein Coup geglückt. Der Romand verpasste gegen den an Position 2 gesetzten Pedro Martinez die Überraschung nur knapp und unterlag am Ende mit 6:4, 5:7, 2:6. Beim Stand von 6:4, 5:4 (40:40) fehlten dem 3-fachen Grand-Slam-Champion dabei nur 2 Punkte zum Sieg.

Nachdem Wawrinka im 1. Satz erst eine 4:1-Führung verspielt hatte, schlug er bei seinem 1. Satzball mit einem krachenden Return zum 6:4 zu. Im 2. Durchgang lag der Schweizer dann zunächst mit Break zurück, reagierte aber umgehend und verpasste den Sieg nur knapp. Im Entscheidungssatz ging ihm nach dem über 3-stündigen Abnützungskampf in der Startrunde die Kraft aus.

2 weitere Wildcards für Wawrinka Box aufklappen Box zuklappen Der in der rumänischen Hauptstadt mit einer Wildcard ausgestattete Schweizer hat 2 weitere Turniereinladungen erhalten. Sowohl beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo, wo er 2015 im Final gegen Roger Federer seinen einzigen Masters-Titel errungen hat, als auch beim ATP-500-Turnier in Barcelona kann der Waadtländer trotz seines tiefen Rankings antreten.

Historischen Vorstoss verpasst

Mit einem Erfolg wäre der seit letzter Woche 40-Jährige zum ältesten Viertelfinalisten auf Sand in der Geschichte der ATP-Tour (seit 1990) avanciert. Einzig Jimmy Connors 1995 in Halle und Feliciano Lopez 2021 in Mallorca waren bei ihren Viertelfinal-Vorstössen noch ein paar Monate älter – spielten dabei aber jeweils auf Rasen.