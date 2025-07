Topgesetzter Ruud scheitert an Cerundolo

ATP-250-Turnier in Gstaad

Casper Ruud scheidet beim ATP-250-Turnier in Gstaad im Viertelfinal aus.

Der topgesetzte Norweger unterliegt dem Argentinier Juan Manuel Cerundolo in drei Sätzen.

Am Abend steht mit Jérôme Kym der letzte verbliebene Schweizer im Einsatz.

Am Mittwoch im Achtelfinal gegen Dominic Stricker konnte Casper Ruud (ATP 13) beim 7:5, 7:6 (8:6) den Kopf noch aus der Schlinge ziehen. 48 Stunden später gelang ihm dies gegen Juan Manuel Cerundolo (ATP 109) nicht mehr. Der Norweger musste sich nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 2:6, 6:1, 3:6 geschlagen geben.

Im 3. Satz kassierte Ruud das entscheidende Break zum 3:5, nachdem er zuvor mit Doppelbreak 3:0 in Führung gelegen hatte. Cerundolo hatte dabei Glück, dass sein Passierschlag noch minim das Netz berührte. Ruud besass so am Netz keine Chance, den Ball zu vollieren.

Im folgenden Game kam der Turnierfavorit zwar noch einmal zu einem Breakball. Diesen wehrte Cerundolo indes nach einem epischen Ballwechsel ab. Wenig später verwandelte der 23-Jährige seinen 1. Matchball und gewann gleichzeitig sein 6. Game in Folge.

Erste Gstaad-Niederlage für Ruud

Für Ruud ist es die 1. Niederlage in Gstaad überhaupt. Bei seinen zuvor einzigen Teilnahmen 2021 und 2022 hatte der 26-Jährige das Turnier gewinnen können. Cerundolo trifft im Halbfinal auf den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse (ATP 167), der den Argentinier Roman Burruchaga (ATP 136) mit 6:3, 3:6, 6:1 bezwang.

Resultate