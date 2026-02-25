Für Stan Wawrinka geht das ATP-500-Turnier in Dubai im Achtelfinal zu Ende. Er unterliegt Daniil Medwedew in 2 Sätzen.

Legende: Scheidet in Dubai aus Stan Wawrinka. Keystone / EPA / ALI HAIDER

Nach dem problemlosen Startsieg über den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) stand Stan Wawrinka (ATP 99) im Achtelfinal von Dubai ein weitaus grösseres Kaliber gegenüber.

Daniil Medwedew, der US-Open-Sieger von 2021 und aktuelle Weltnummer 11, legte im sechsten Direktduell schnell vor. Nach nur einer knappen halben Stunde sicherte sich der Russe den Startsatz mit 6:2. Wawrinka gab gleich drei Mal seinen Aufschlag ab.

Im 2. Durchgang leistete der Romand mehr Widerstand. Wawrinka verlor zwar sein erstes Aufschlagspiel, holte das Break aber umgehend wieder zurück. Auf den erneuten Servicedurchbruch Medwedews zum 4:3 fand er aber keine Antwort mehr. Nach 1:13 Stunden entschied der Russe die Partie mit 6:2, 6:3 für sich.

