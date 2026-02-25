 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

ATP-500-Turnier in Dubai Wawrinka gegen Medwedew auf verlorenem Posten

Für Stan Wawrinka geht das ATP-500-Turnier in Dubai im Achtelfinal zu Ende. Er unterliegt Daniil Medwedew in 2 Sätzen.

25.02.2026, 12:28

Teilen
Tennisspieler beim Rückhandschlag auf dem Platz.
Legende: Scheidet in Dubai aus Stan Wawrinka. Keystone / EPA / ALI HAIDER

Nach dem problemlosen Startsieg über den Libanesen Benjamin Hassan (ATP 289) stand Stan Wawrinka (ATP 99) im Achtelfinal von Dubai ein weitaus grösseres Kaliber gegenüber.

Daniil Medwedew, der US-Open-Sieger von 2021 und aktuelle Weltnummer 11, legte im sechsten Direktduell schnell vor. Nach nur einer knappen halben Stunde sicherte sich der Russe den Startsatz mit 6:2. Wawrinka gab gleich drei Mal seinen Aufschlag ab.

Im 2. Durchgang leistete der Romand mehr Widerstand. Wawrinka verlor zwar sein erstes Aufschlagspiel, holte das Break aber umgehend wieder zurück. Auf den erneuten Servicedurchbruch Medwedews zum 4:3 fand er aber keine Antwort mehr. Nach 1:13 Stunden entschied der Russe die Partie mit 6:2, 6:3 für sich.

Resultate

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)