Dominic Thiem setzt sich gegen Novak Djokovic im Halbfinal der ATP Finals in London in 3 Sätzen durch.

Beim 7:5, 6:7 (10:12) und 7:6 (7:5)-Sieg vergibt der Österreicher im 2. Satz 4 Matchbälle, dreht aber ein dramatisches Tiebreak im Entscheidungssatz.

Im Final trifft Thiem entweder auf Daniil Medwedew oder Rafael Nadal.

6 Matchbälle hatte Thiem gebraucht, um die Weltnummer 1 zu besiegen. Nach 2:52 Stunden war es geschafft, die Achterbahnfahrt der Gefühle zu Ende. Mit 7:5, 6:7 (10:12) und 7:6 (7:5) setzte sich Thiem gegen Djokovic durch und steht damit im Final der ATP Finals.

Bereits letztes Jahr hatte Thiem die Saison der Weltnummer 1 beendet, damals besiegelte er dessen Out schon in der Gruppenphase. Für den Österreicher ist es die 2. Finalteilnahme in Serie. 2019 unterlag er Stefanos Tsitsipas in einem Krimi nach 3 Sätzen nur ganz knapp, verlor damals den Entscheidungssatz im Tiebreak mit 6:7 (4:7).

Bescheidener Beginn

Der 1. Satz gegen Djokovic gestaltete sich äusserst unspektakulär. Erst beim Stand von 5:5 und 30:30 bei Aufschlag Djokovic konnte sich Thiem die 1. Breakchance des Spiels erarbeiten – und sogleich nutzen, weil Djokovic ein Volley völlig missglückte. Es sollte das einzige Break des ganzen Spiels bleiben. Kurze Zeit später hatte Thiem den 1. Durchgang in der Tasche.

Djokovics Mühe mit dem Return

Djokovic, eigentlich als starker Returnspieler bekannt, bot auch im 2. Satz zeitweise nur sehr wenig Gegenwehr bei Aufschlag Thiem. Erst im Verlauf des Durchgangs kam Djokovic dann besser ins Spiel und holte sich beim Stand von 5:6 zwei weitere Break- und damit Satzbälle. Aber Thiem bewies zu diesem Zeitpunkt Nerven aus Stahl, wehrte beide ab und rettete sich ins Tiebreak.

2 dramatische Tiebreaks

Dieses Tiebreak entwickelte sich zu einem wahren Krimi. Mehr als einmal hatte Thiem die Chance zum Sieg, vergab aber gleich 4 Matchbälle – unter anderem mit einem Doppelfehler. So rettete sich Djokovic beim Stand von 11:10 mit seinem 4. Satzball in den 3. Durchgang.

Auch im Entscheidungssatz war es nur die Ausnahme, dass einer der beiden Halbfinalisten den Aufschlag des anderen gefährden konnte. Djokovic verbesserte aber seinen Return stark, und so blieb das Spiel bis zum Schluss ausgeglichen.

Im Tiebreak führte Djokovic schnell, holte sich gleich 2 Minibreaks und lag mit 4:0 vorne. Doch Thiem holte sich gleich 6 Punkte in Folge, leitete die dramatische Wende ein und konnte dann seinen insgesamt 6. Matchball nutzen.

Nun gegen Nadal oder Medwedew

Im diesjährigen Final wartet auf Thiem der Sieger des 2. Halbfinals zwischen Rafael Nadal und Daniil Medwedew. Besonders der Russe erfreut sich einer starken Form. Medwedew gewann alle 3 Gruppenspiele und gab dabei keinen einzigen Satz ab. Gegen Nadal liegt er in der Bilanz mit 0:3 hinten. Warm anziehen muss sich der Mallorquiner aber allemal.