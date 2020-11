Daniil Medwedew (ATP 4) löst in der Londoner O2-Arena dank einem 3:6, 7:6 (7:4) und 6:3 über Rafael Nadal (ATP 2) das Ticket für das Endspiel.

Somit geht der Mallorquiner auch bei seiner 10. Turnier-Teilnahme leer aus und bleibt an den ATP Finals titellos.

Als erster Finalist hatte sich Dominic Thiem qualifiziert – dank einem Geduldspiel über 3 Long-Sets gegen die Weltnummer 1 Novak Djokovic.

Mit dem Sieg vor Augen schlug Rafael Nadal im 2. Satz des Halbfinals zum Matchgewinn auf. Der Traum von seinem 1. Titelgewinn am Jahresend-Turnier der Top-Tennisprofis lebte. Der Mallorquiner hatte gegen Daniil Medwedew ein 0:3 und ein 1:4 korrigiert – folglich spürte er beim Stand von 6:3 und 5:4 Aufwind und peilte seinen 3. Finaleinzug nach 2010 und 2013 an.

Doch dem aufmüpfigen Russen gelang ein Comeback erster Güte. Er biss sich nochmals in diesen Match hinein, und nach 155 intensiven Minuten war der Umsturz perfekt. Der 24-Jährige erreichte bei seiner erst 2. Teilnahme an den ATP Finals das Endspiel – noch immer weist er heuer in London eine makellose Bilanz auf, in der Gruppenphase war er sogar ohne Satzverlust geblieben. Es ist dies ein deutlicher Fingerzeig in Richtung Dominic Thiem, des zweiten Finalisten.

Das Endspiel am Sonntag bei SRF Verfolgen Sie den Final zum Ende des Tennisjahres 2020 am Sonntag ab 19:00 Uhr live bei SRF info oder in der Sport App sowie auf der Website von srf.ch/sport mit Stream und Ticker.

Nadal wirkte im 4. Duell mit Medwedew je länger, desto fehleranfälliger und gleichzeitig ausgelaugt. Entsprechend liess sich die 1. Niederlage im Head-to-Head für den 20-fachen Rekord-Grand-Slam-Champion nicht mehr abwenden.

Nadal brach unerwartet den Anfangsschwung

Mit dem insgesamt 3. Service-Durchbruch in Umgang 3 zum 4:3 brach der US-Open-Halbfinalist dieser Saison Nadals Widerstand endgültig. Hinterher liess er gar ein weiteres Break folgen und war plötzlich unaufhaltsam.

Medwedew hatte schon einen starken Auftakt hingelegt und blieb vor allem bei eigenem Aufschlag lange unantastbar. Trotzdem sollte Nadal das erste Break der Partie zum 5:3 im 1. Satz gelingen, wenig später gehörte ihm auch Startsatz. Nach einem kurzen Zwischentief steuerte der Spanier auf einen 2-Satz-Sieg zu – doch sein zäher Widersacher legte bekanntlich erfolgreich sein Veto ein.