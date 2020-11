Daniil Medwedew schlägt Alexander Zverev in der Gruppe Tokio an den ATP Finals mit 6:3 und 6:4.

Damit missglückt Zverev die Revanche für den verlorenen Final vor einer Woche beim ATP-1000-Turnier von Paris-Bercy.

Im 1. Spiel der Gruppe Tokio besiegte Novak Djokovic am Nachmittag Diego Schwartzman problemlos mit 6:3 und 6:2.

Nur gut eine Woche nach dem Duell in Paris-Bercy trafen Alexander Zverev und Daniil Medwedew erneut aufeinander. Aus einer Revanche für den Deutschen wurde aber nichts. Medwedew behielt erneut das bessere Ende für sich.

Und Zverev musste sich einmal mehr an der eigenen Nase nehmen: In den 2 Service-Games, welche er im 1. Durchgang abgeben musste, unterliefen ihm nicht weniger als 5 Doppelfehler.

Medwedew mit Aufschlag von unten

Im 2. Umgang reichte Medwedew dann der Service-Durchbruch zum 4:3, um den Match nach Hause zu servieren. Wieder hatte Zverev beim entscheidenden Punkt einen unerzwungenen Fehler begangen, indem er eine Rückhand ins Netz setzte.

Als Krönung streute der Russe nur ein Game später noch einen Aufschlag von unten ein, als er gesehen hatte, dass sich Zverev zu weit hinter der Grundlinie befand. Nach 1:29 Stunden verwertete Medwedew seinen 1. Matchball zum Sieg.

Zverev und Schwartzman bereits unter Druck

So stehen in der Gruppe Tokio Alexander Zverev und Diego Schwartzman (nach seiner Niederlage gegen Novak Djokovic am Nachmittag) schon früh ziemlich unter Druck. Die beiden Verlierer werden wie die beiden Sieger am Mittwoch im direkten Duell aufeinandertreffen.