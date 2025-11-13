Legende: Steht im Halbfinal Carlos Alcaraz. Keystone / AP Photo / Antonio Calanni

Carlos Alcaraz (ATP 1) schlägt Lorenzo Musetti (ATP 9) und gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel an den ATP Finals in Turin.

Der Spanier sichert sich damit nicht nur einen Platz im Halbfinal, sondern auch die Weltnummer 1 bis zum Jahresende.

Auch Alex de Minaur (ATP 7) steht trotz nur einem Sieg in Turin im Halbfinal.

Carlos Alcaraz hat den Halbfinal der ATP Finals erreicht und wird das Jahr definitiv als Nummer 1 der Weltrangliste abschliessen. Der 22-Jährige ist durch den 6:4, 6:1-Sieg in Turin gegen Lokalmatador Lorenzo Musetti rechnerisch nicht mehr von der Spitzenposition zu verdrängen. Italiens Ausnahmekönner Jannik Sinner hat auch bei einer erfolgreichen Titelverteidigung keine Chance mehr, seinen spanischen Dauerrivalen noch einzuholen.

Alcaraz sicherte sich durch den Sieg gegen den im zweiten Satz körperlich sichtlich angeschlagenen Musetti zudem den ersten Platz in der Gruppe «Jimmy Connors».

De Minaur wirft Fritz raus

Als Zweiter der Alcaraz-Gruppe qualifizierte sich Alex de Minaur für den Halbfinal gegen Sinner. Der Australier schlug Taylor Fritz aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3 und kam trotz nur eines Sieges und eines negativen Satzverhältnisses (3:4) weiter.

Ein Duell der beiden Topfavoriten Alcaraz und Sinner, der als Sieger der Gruppe «Björn Borg» vorzeitig feststeht, ist erst im Final möglich.

