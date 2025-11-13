Legende: Schon vor seinem dritten Gruppenspiel weiter Carlos Alcaraz. Keystone / AP Photo / Antonio Calanni

Schon vor seinem dritten Gruppenspiel steht Carlos Alcaraz (ATP 1) an den ATP Finals in Turin als zweiter Halbfinalist fest.

Taylor Fritz (ATP 6) scheidet nach einer Zweisatzniederlage gegen Alex de Minaur (ATP 7) aus.

Im Abendspiel trifft die Weltnummer 1 Alcaraz auf Lorenzo Musetti (ATP 9).

Carlos Alcaraz steht bei den ATP Finals als zweiter Halbfinalist fest. Am Tag, nachdem Jannik Sinner durch einen Zweisatz-Sieg über Alexander Zverev sein Ticket gebucht hatte, musste der Spanier dafür nur zuschauen. Der Australier Alex de Minaur schlug Taylor Fritz aus den USA mit 7:6 (7:3), 6:3 in der Nachmittagspartie und sorgte dafür, dass Alcaraz einen der zwei ersten Plätze in der Vierergruppe sicher hat.

Der enttäuschende Fritz liess hingegen eine grosse Chance ungenutzt. Bei der dritten Teilnahme verpasste er erstmals den Halbfinal, obwohl ihm ein einziger Satzgewinn gereicht hätte. «Mir wurde zuletzt oft das Herz gebrochen. Es fühlt sich gut an, endlich mal in Turin gewonnen zu haben. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung», sagte de Minaur.

Alcaraz hochmotiviert

Der Australier muss nun auf einen Sieg von Alcaraz gegen Lorenzo Musetti am Abend hoffen – dann würde er trotz nur eines Erfolgs in der Gruppenphase die Runde der besten vier erreichen.

Die gute Nachricht für de Minaur: Alcaraz wird trotz des vorzeitigen Halbfinaleinzugs hochmotiviert in die Partie gehen. Ihm fehlt schliesslich nur noch ein Sieg, um seinen grossen Rivalen Sinner in Schach zu halten und sich die Spitzenposition in der Weltrangliste am Ende des Tennisjahres zu sichern.

