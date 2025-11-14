Der Kanadier gewinnt das «Endspiel» um den letzten Halbfinalplatz an den ATP Finals gegen Alexander Zverev in 2 Sätzen.

Legende: Steht im Halbfinal Félix Auger-Alliasime. IMAGO / LaPresse

Félix Auger-Aliassime steht an den ATP Finals in Turin als letzter Halbfinalist fest. Die kanadische Weltnummer 8 gewann ihr drittes Gruppenspiel gegen Alexander Zverev (GER/ATP 3) 6:4, 7:6 (7:4) und verdiente sich damit ein Duell mit der Weltnummer 1 Carlos Alcaraz.

Nach 2:07 Stunden verwandelte Auger-Aliassime den ersten Matchball und beendete Zverevs Traum von einem versöhnlichen Jahresabschluss. Der Deutsche musste zweieinhalb Monate nach der Drittrunden-Niederlage bei den US Open die nächste bittere Pleite gegen Auger-Aliassime hinnehmen und verpasste damit seinen fünften Finals-Halbfinal.

Im zweiten Halbfinal stehen sich am Samstag Topfavorit Jannik Sinner (ATP 2) und Überraschungsmann Alex de Minaur (ATP 7) aus Australien gegenüber. Sinner ist auf Hartplätzen in der Halle inzwischen seit 29 Spielen ungeschlagen und geht mit einer Bilanz von 12:0 gegen de Minaur in die Partie. Das bedeutungslose dritte Gruppenspiel gegen den bereits ausgeschiedenen Ben Shelton (ATP 5) gewann Sinner am Freitag in zwei Sätzen.

Resultate