Legende: Biss sich nach langem Kampf durch Félix Auger-Aliassime. IMAGO / LaPresse

Im 2. Gruppenspiel an den ATP Finals feiert Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 8) gegen Ben Shelton (USA/ATP 5) den 1. Sieg.

Der Kanadier verliert in Turin den ersten Satz, schafft dann aber noch die Wende zum 4:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Am Abend duellieren sich in der Gruppe «Björn Borg» Jannik Sinner (ITA/ATP 2) und Alexander Zverev (GER/ATP 3).

Félix Auger-Aliassime hat auch das zweite Direktduell mit Ben Shelton für sich entschieden. Musste der Kanadier an den French Open dem US-Amerikaner nur insgesamt 7 Games überlassen, hatte er nun an den ATP Finals härter zu kämpfen. Auger-Aliassime, bei der Auftaktniederlage gegen Jannik Sinner mit Wadenproblemen, musste den ersten Satz Shelton überlassen.

Sheltons Schrecksekunde

Im Tiebreak des zweiten Satzes erlebte der US-Amerikaner dann eine heftige Schrecksekunde. Nach einem intensiven Ballwechsel schien Shelton starke Schmerzen am Knie zu haben, auch eine kleine Wunde war zu sehen. Er biss auf die Zähne, doch Auger-Aliassime krallte sich erst den zweiten Satz und schliesslich auch den Sieg.

Shelton und Auger-Aliassime hatten ihre Auftaktpartien jeweils verloren. Am Abend stehen sich in der Gruppe «Björn Borg» Sinner und Alexander Zverev gegenüber. Verliert der Deutsche, blüht Zverev im Kampf um die Qualifikation für die Runde der besten vier ein «Endspiel» gegen Auger-Aliassime am Freitag.

Resultate