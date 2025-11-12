Jannik Sinner (ATP 2) zieht als erster Spieler bei den ATP Finals in den Halbfinal ein.

Der italienische Titelverteidiger schlägt Alexander Zverev (ATP 3) klar in 2 Sätzen.

Im anderen Spiel der Gruppe «Björn Borg» feiert Félix Auger-Aliassime (CAN/ATP 8) gegen Ben Shelton (USA/ATP 5) den 1. Sieg.

Jannik Sinner ist auf seiner «Mission Titelverteidigung» an den ATP Finals weiter nicht zu stoppen. Der Italiener gewann in Turin sein zweites Gruppenspiel gegen den Deutschen Alexander Zverev mit 6:4, 6:3. Weil sich im anderen Match der Gruppe «Björn Borg» der Kanadier Félix Auger-Aliassime gegen den Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 durchsetzte, ist Sinner der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. Am Freitag spielen Zverev und Auger-Aliassime im Direktduell um den zweiten Halbfinalplatz.

Zverev kassierte gegen Sinner die fünfte Niederlage in Folge und die vierte in diesem Jahr. Bis zum 4:4 im ersten Satz konnte der 28-jährige Deutsche gegen den wesentlich effizienteren Südtiroler resultatmässig mithalten, das erste Break kassierte er zum Satzverlust. Im zweiten Umgang liess er fünf Breakchancen ungenutzt, während sich Sinner den entscheidenden Servicedurchbruch mit der einzigen Möglichkeit sicherte.

Sheltons Schrecksekunde bei Niederlage

Auger-Aliassime hatte zuvor auch das zweite Direktduell mit Shelton für sich entschieden. Musste der Kanadier an den French Open dem US-Amerikaner nur insgesamt 7 Games überlassen, hatte er nun an den ATP Finals härter zu kämpfen. Auger-Aliassime, bei der Auftaktniederlage gegen Jannik Sinner mit Wadenproblemen, musste den ersten Satz Shelton überlassen.

Im Tiebreak des zweiten Satzes erlebte der US-Amerikaner dann eine heftige Schrecksekunde. Nach einem intensiven Ballwechsel schien Shelton starke Schmerzen am Knie zu haben, auch eine kleine Wunde war zu sehen. Er biss auf die Zähne, doch Auger-Aliassime krallte sich erst den zweiten Satz und schliesslich auch den Sieg. Shelton und Auger-Aliassime hatten ihre Auftaktpartien jeweils verloren.

Resultate