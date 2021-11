Novak Djokovic holt sich an den ATP Finals beim 6:3 und 6:2 gegen Andrej Rublew den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Der Serbe steht damit vorzeitig als Halbfinal-Teilnehmer fest.

Casper Ruud bezwingt Tsitsipas-Ersatz Cameron Norrie in drei Sätzen und spielt am Freitag gegen Rublew um das zweite Halbfinal-Ticket in der grünen Gruppe.

Novak Djokovic qualifizierte sich an den ATP Finals in Turin für die Halbfinals. Der Weltranglisten-Erste setzte sich in seinem zweiten Gruppenspiel im Duell der beiden Auftaktsieger gegen den Russen Andrej Rublew 6:3, 6:2 durch und steht damit als Gruppensieger fest.

Bereits seine erste Partie gegen den Norweger Casper Ruud hatte Djokovic in zwei Sätzen gewonnen. Dem Serben fehlt noch ein Titel am Saisonfinale, um mit dem sechsfachen Sieger Roger Federer gleichzuziehen.

Tsitsipas-Ersatz Norrie unterliegt Ruud

Zum Abschluss der Vorrunde trifft der 20-fache Grand-Slam-Sieger Djokovic am Freitag auf Cameron Norrie. Der Brite ersetzt den am Ellbogen verletzten Stefanos Tsitsipas und verlor seine erste Partie am Mittwochabend gegen Ruud 6:1, 3:6, 4:6. Ruud spielt nun am Freitag gegen Rublew um einen Platz unter den besten vier.

Im Halbfinal am Samstag trifft Djokovic als Sieger der grünen Gruppe entweder auf Alexander Zverev, Jannik Sinner oder Hubert Hurkacz. Im zweiten Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Daniil Medwedew und dem Sieger der Partie zwischen Ruud und Rublew.