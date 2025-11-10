Taylor Fritz hat zum Auftakt der ATP Finals in Turin mit dem Lokalmatadoren Lorenzo Musetti keine Mühe.

Legende: Jubelt nach dem Auftaktsieg Taylor Fritz. IMAGO / LaPresse

Taylor Fritz hat im Hexenkessel von Turin einen kühlen Kopf bewahrt und sich zum Auftaktsieg bei den ATP Finals gekämpft. Gegen den italienischen Publikumsliebling Lorenzo Musetti siegte der US-Amerikaner nach einer ordentlichen Leistung mit 6:3, 6:4. Fritz, der 13 Asse servierte, ist damit in der Gruppe Jimmy Connors auf Kurs in Richtung Halbfinal.

«Es hat sich gut angefühlt – am Ende des ersten Satzes war mein Level richtig gut», sagte Fritz, der zuletzt dreimal gegen Musetti verloren hatte. Der Italiener war erst am Samstag nach seiner Niederlage im Final von Athen gegen Novak Djokovic ins Teilnehmerfeld nachgerückt, weil sein prominenter Gegner spontan abgesagt hatte.

Sinner am Abend

Mit Jannik Sinner steht am Abend noch ein weiterer Italiener im Einsatz. Der Südtiroler trifft auf den Kanadier Félix Auger-Aliassime.

