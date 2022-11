Taylor Fritz (ATP 9) besiegt Félix Auger-Aliassime (ATP 6) an den ATP Finals in Turin mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:2 und steht als Gruppenzweiter hinter Casper Ruud in den Halbfinals.

Der US-Amerikaner schafft im Entscheidungssatz die beiden einzigen Breaks der gesamten Partie.

Im anderen Spiel der Gruppe Grün unterlag Ruud (ATP 4) in zwei Sätzen Rafael Nadal. Der Spanier hatte bereits zuvor keine Chance mehr auf den Halbfinal-Einzug.

Geschlagene 2:36 Stunden dauerte es in Turin, ehe Taylor Fritz den Service seines Gegners erstmals durchbrechen konnte. Der US-Amerikaner brauchte beim Stand von 3:2 im 3. Satz aber 4 Anläufe, um das Break zu realisieren. Danach war der Widerstand des jungen Kanadiers allerdings gebrochen. Fritz schob ein weiteres Break nach, was gleichbedeutend mit dem Sieg war.

00:22 Video Der Matchball bei Fritz – Auger-Aliassime Aus Sport-Clip vom 18.11.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Als Gruppenzweiter hinter Casper Ruud wird Fritz im Halbfinal vom Samstag damit auf Novak Djokovic treffen. Der Serbe steht bereits vor den abschliessenden Gruppenspielen als Sieger der Gruppe Rot fest.

Von Breaks lange keine Spur

Fritz hatte sich praktisch die gesamte Partie über auf seinen Aufschlag verlassen können. Auch, als er sich zu Beginn des 2. Satzes mit 3 Breakchancen seines Gegners konfrontiert sah, bewahrte der 1,96 m grosse US-Amerikaner die Nerven.

00:30 Video Drei Breakchancen, dreimal ist nichts passiert Aus Sport-Clip vom 17.11.2022. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Einzig im Tiebreak des 2. Durchgangs liess ihn der Aufschlag kurzzeitig im Stich. Mit einem Doppelfehler schenkte er einen Minibreak-Vorsprung her. Wenig später schaffte Auger-Aliassime den Satzausgleich. Der Kanadier zog in dieser Phase des Spiels seine beste Phase ein und überzeugte mit einigen sehenswerten Vorhandwinnern.

Im 1. Satz hatte sich weder Fritz noch Auger-Aliassime eine Chance auf einen Servicedurchbruch erspielen können. Der US-Amerikaner kam aber jeweils etwas besser durch seine Aufschlagspiele, während der Kanadier vor allem zu Beginn der Partie mit einer gewissen Nervosität zu kämpfen hatte.

So geht's weiter

Am Freitag stehen in Turin die letzten Gruppenspiele auf dem Programm. Während Djokovic und Medwedew am Nachmittag spielen, duellieren sich Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas am Abend um den letzten verbleibenden Platz im Halbfinal. Der Sieger dieser Partie wird am Samstag auf Ruud treffen.