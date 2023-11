Legende: Kämpft um den prestigeträchtigen Titel Carlos Alcaraz. IMAGO / LaPresse

Der Spanier Carlos Alcaraz (ATP 2) löste das letzte Ticket für den Halbfinal der ATP Finals in Turin. Dies gelang ihm durch einen 6:4, 6:4-Sieg gegen den Russen Daniil Medwedew (ATP 3), der sich bereits für die Runde der letzten Vier qualifiziert hatte.

Alcaraz, der zum ersten Mal an den ATP Finals teilnimmt, trifft am Samstag auf den Serben Novak Djokovic, die Nummer 1 der Welt und Titelverteidiger. Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell zwischen dem Italiener Jannik Sinner (ATP 4) und Medwedew. Sämtliche Halbfinalisten befinden sich unter den Top 4 der Welt.

Beeindruckende Leistung von Alcaraz

Carlos Alcaraz beseitigte alle Zweifel an seiner Form mit einer brillanten Vorstellung in seinem letzten Spiel in der Gruppe rot. Zwar zeigte auch Medwedew beeindruckendes Tennis, doch Alcaraz gelang es, in jedem Satz entscheidende Aufschlagdurchbrüche zu erzielen.

01:27 Video Die Live-Highlights bei Alcaraz – Medwedew Aus Sport-Clip vom 17.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Im ersten Satz wirkte sein Kontrahent zu Beginn etwas sattelfester, bis der 20-Jährige beim Stand von 3:3 vier fantastische Punkte zum ersten Break spielte. Beim Stand von 4:4 im zweiten Satz schlug Alcaraz dann erneut zu, als einige Fehler von Medwedew ihm zum Servicedurchbruch verhalfen. Anschliessend machte er den Sieg in souveräner Manier perfekt.

«Ich musste mental stark bleiben, ich hatte ein wenig mit meinem Aufschlag zu kämpfen und sein Returnspiel ist unglaublich», sagte Alcaraz auf dem Platz. «Aber ich bin ruhig und stark geblieben.» Nun kommt es zum Gigantenduell mit Djokovic. Es wird das erste Treffen des Spaniers mit dem Serben seit seiner Niederlage im Final von Cincinnati im August.

01:05 Video Archiv: Alcaraz verliert in Cincinnati den Final gegen Djokovic Aus Sport-Clip vom 21.08.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.