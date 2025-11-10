Jannik Sinner hat seine Auftaktpartie an den ATP Finals in Turin in zwei Sätzen gewonnen. Auch Taylor Fritz überzeugt.

Jannik Sinner (ATP 2) hat sein erstes Gruppenspiel an den ATP Finals in Turin ohne grössere Probleme gewonnen. Der Südtiroler siegte gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime (ATP 8) mit 7:5, 6:1.

Im ersten Satz schaffte Sinner das entscheidende Break zum 7:5, im zweiten Durchgang nahm der Italiener seinem Kontrahenten gleich zweimal den Aufschlag ab. Auger-Aliassime, der sich keine einzige Breakchance erspielte, musste Mitte des zweiten Satzes ein Medical Timeout in Anspruch nehmen.

Legende: Überzeugt in Turin Jannik Sinner. IMAGO / Italy Photo Press

Auch Fritz gewinnt

Am Nachmittag hatte Taylor Fritz (ATP 6) im Hexenkessel von Turin einen kühlen Kopf bewahrt und sich zum Auftaktsieg bei den ATP Finals gekämpft. Gegen den italienischen Publikumsliebling Lorenzo Musetti (ATP 9) siegte der US-Amerikaner nach einer ordentlichen Leistung mit 6:3, 6:4. Fritz, der 13 Asse servierte, ist damit in der Gruppe Jimmy Connors auf Kurs in Richtung Halbfinal.

«Es hat sich gut angefühlt – am Ende des ersten Satzes war mein Level richtig gut», sagte Fritz, der zuletzt dreimal gegen Musetti verloren hatte. Der Italiener war erst am Samstag nach seiner Niederlage im Final von Athen gegen Novak Djokovic ins Teilnehmerfeld nachgerückt, weil sein prominenter Gegner spontan abgesagt hatte.

Todesfälle überschatten Turnier Box aufklappen Box zuklappen Tragischer Tag bei den ATP Finals in Turin: Am Rande des Turniers ist es am Montag unabhängig voneinander zu zwei Todesfällen gekommen. Wie unter anderem die Gazetta dello Sport berichtete, handelte es sich bei den beiden verstorbenen Personen um zwei Männer. Ein 70-jähriger Zuschauer sei demnach im Fan-Bereich vor der Halle zusammengebrochen, die zweite Person (78) habe während der Partie von Taylor Fritz und Lorenzo Musetti einen Kollaps auf der Tribüne erlitten. Das Leben beider konnte trotz schnell eingeleiteter Notfallmassnahmen nicht gerettet werden. (SID)

