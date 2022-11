Stefanos Tsitsipas (ATP 3) gewinnt das Gruppenspiel an den ATP Finals gegen Daniil Medwedew (ATP 5) mit 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1).

Der Russe ist damit ausgeschieden, während der Grieche am Freitag im Direktduell gegen Andrej Rublew um den Halbfinal-Einzug spielt.

Im Nachmittagsspiel der Gruppe Rot machte Novak Djokovic (ATP 8) mit Rublew (ATP 7) kurzen Prozess und hat den Platz im Halbfinal bereits auf sicher.

Für Daniil Medwedew ist der Traum vom zweiten Triumph an den ATP Finals nach 2020 ausgeträumt. Nach der Auftaktniederlage gegen Andrej Rublew unterlag der Russe auch Stefanos Tsitsipas. Medwedew erkämpfte sich in einem spektakulären Tiebreak des 2. Satzes zwar einen Entscheidungssatz, in der dortigen Kurzentscheidung blieb er aber chancenlos.

01:41 Video Tsitsipas sichert sich nach 2:21 Stunden den Sieg Aus Sport-Clip vom 17.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 41 Sekunden.

Tsitsipas mit dem Rücken zur Wand

Tsitsipas verdiente sich den Sieg mit einer kämpferischen Leistung. Im 3. Satz hatte Medwedew das Break zum 4:3 geschafft – sein einziges im gesamten Spiel – und servierte bei 5:4 zum Matchgewinn. Dem Russen zitterte aber gewaltig das Händchen, so dass dem Finals-Gewinner von 2019 bei letzter Gelegenheit das Rebreak zum 5:5 gelang.

Tsitsipas hatte eine knappe Stunde vor dem Verwerten des Matchballs bereits dreimal die Chance, die Partie zu beenden. Im Tiebreak des 2. Satzes konnte er drei Matchbälle – alle bei Aufschlag seines Gegners – aber nicht nutzen.

Im 1. Satz hatte der Grieche seinen Kontrahenten mit seinem Serve-and-Volley-Spiel und kurzen Ballwechseln noch dominiert.

00:40 Video Tsitsipas ist (fast) nicht klein zu kriegen Aus Sport-Clip vom 16.11.2022. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

So geht's weiter

Während die Reihe am Donnerstag wieder an der Gruppe Grün ist, in der Félix Auger-Aliassime und Taylor Fritz den zweiten Halbfinalisten neben Casper Ruud ausmachen, sind Medwedew und Tsitsipas am Freitag wieder im Einsatz.

Der Grieche wird im Direktduell mit Rublew das zweite Halbfinalticket neben Djokovic ausmachen. Die Partie des Serben gegen Medwedew wird zur Kehrauspartie.