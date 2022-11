Novak Djokovic wird an den kommenden Australian Open in Melbourne aufschlagen. Der 21-fache Grand-Slam-Turniersieger bestätige im Rahmen der ATP Finals in Turin, dass er von der australischen Regierung ein Visum erhalten hat. Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic hatte Australien im Januar dieses Jahres nach einem Rechtsstreit noch vor Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison wieder verlassen müssen. Dazu war er mit einem dreijährigen Einreiseverbot belegt worden. (sda)