Stan Wawrinkas Abenteuer beim ATP-250-Turnier in Stockholm geht im Halbfinal zu Ende.

Tommy Paul (ATP 13) schlägt den Schweizer (ATP 217) 6:3, 6:2.

Dennoch darf Wawrinka mit neuem Selbstvertrauen an die Swiss Indoors nach Basel reisen.

Gegen Andrej Rublew hatte Stan Wawrinka (ATP 217) am Freitag die schwierigen letzten Jahre vergessen gemacht und mit dem Russen die Weltnummer 7 in 2 Sätzen ausgeschaltet. Im Halbfinal gelang dem 39-jährigen Waadtländer indes keine weitere Überraschung. Tommy Paul (ATP 13) wurde seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich mit 6:3, 6:2 durch.

Vergebene Chancen im 1. Satz

Im Startsatz musste Wawrinka in seinem 3. Aufschlagspiel den Service abgeben und geriet mit 2:4 ins Hintertreffen. Unmittelbar darauf hätte er wieder herankommen können, doch der Schweizer liess gleich 3 Breakmöglichkeiten liegen. In der Folge war der US-Amerikaner nicht mehr vom Gewinn des Startsatzes abzubringen, den er nach 40 Minuten in der Tasche hatte.

Legende: Endstation Halbfinal Stan Wawrinka. imago images/TT

Nach dem Verlust des 1. Durchgangs war Wawrinka aus dem Tritt und kassierte gleich zum Auftakt ein Break. Diesem Rückstand rannte der Schweizer vergeblich hinterher. Zwar wehrte er sich zwei Mal erfolgreich gegen einen weiteren Serviceverlust, doch seinerseits konnte er sich keinen Breakball erspielen. Nach dem Break zum 5:2 für Paul war der Widerstand dann gebrochen und der 12 Jahre jüngere Amerikaner machte den Sack zu.

Nächster Halt: Basel

Dennoch darf Wawrinka Stockholm zufrieden verlassen. Erstmals seit dem letztjährigen ATP-Turnier im Juli 2023 in Umag konnte er drei Siege in Serie feiern. Das dürfte dem Routinier Selbstvertrauen geben vor dem Heimturnier. An den Swiss Indoors in Basel bekommt er es nächste Woche zum Auftakt mit Adrian Mannarino (FRA/ATP 56) zu tun.