Bei SRF sind Sie hautnah bei den Swiss Indoors mit von der Partie. Im TV zeigen wir täglich das Spiel des Tages (Montag ab 19:50 Uhr; Dienstag bis Freitag ab 17:50 Uhr). Zudem sind am Wochenende beide Einzel-Halbfinals sowie das Endspiel live bei uns im Programm. Sämtliche andere Partien gibt es in unkommentierten Livestreams im Web oder in der Sport App.