Legende: Für ihn gab es zum Auftakt nichts zu holen Dominic Stricker. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Bittere Niederlage für Dominic Stricker (ATP 94) im ersten Spiel der ATP Next Gen Finals im saudi-arabischen Dschidda. Im Saisonend-Turnier der besten U21-Spieler verlor der 21-jährige Schweizer seine Auftaktpartie in der Gruppe Grün gegen den gleichaltrigen Italiener Flavio Cobolli (ATP 100) in 4 Sätzen 2:4, 4:3 (9:7), 1:4 und 2:4.

Doch Stricker war trotz des klaren Verdikts nicht chancenlos. Im Gegenteil: Der Berner holte über das ganze Spiel gar einen Punkt mehr als sein Kontrahent, wusste aber nur eine von 12 Breakmöglichkeiten zu nutzen. Cobolli hingegen nahm seinem Gegenüber bei 5 Gelegenheiten viermal den Aufschlag ab und machte so den Unterschied.

Die Teilnehmer Box aufklappen Box zuklappen Gruppe Grün: Arthur Fils (FRA/1, ATP 36), Dominic Stricker (SUI/3, ATP 94), Flavio Cobolli (ITA/5, ATP 100), Luca Nardi (ITA/7, ATP 115). Gruppe Rot: Luca Van Assche (FRA/2, ATP 70), Alex Michelsen (USA/4, ATP 97), Hamad Medjedovic (SRB/6, ATP 110), Abdullah Shelbayh (JOR/WC, ATP 185). Qualifiziert, aber an den ATP Finals dabei oder auf Teilnahme verzichtet: Carlos Alcaraz (ESP, ATP 2), Holger Rune (DEN/ATP 8), Ben Shelton (USA, ATP 17), Lorenzo Musetti (ITA, ATP 27).

Nach dieser Niederlage ist Stricker am Mittwoch bereits unter Druck. Am zweiten Spieltag trifft er auf Arthur Fils (ATP 36). Der als Nummer 1 gesetzte Franzose setzte sich in der Startpartie gegen den Italiener Luca Nardi (ATP 115) in 5 Sätzen 2:4, 4:3 (8:6), 4:2, 1:4 und 4:2 durch.