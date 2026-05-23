Learner Tien (ATP 20) triumphiert beim ATP-250-Turnier in Genf.

Der US-Amerikaner schlägt im Final Mariano Navone (ATP 42) dank einer Leistungssteigerung mit 3:6, 6:3 und 7:5.

Für den erst 20-jährigen Tien ist es der 2. Turniersieg auf ATP-Stufe, der 1. auf Sand.

Wie verwandelt trat Learner Tien (ATP 20) nach dem verlorenen Startsatz beim Final des ATP-Turniers in Genf auf. So sah er nach einer 3:0-Führung im Entscheidungssatz und einem Katz-und-Maus-Spiel mit seinem Gegner Mariano Navone (ATP 42) als der sichere Sieger aus – hatte dann aber doch noch zu kämpfen.

Der wiedererstarkte, argentinische Überraschungsmann des Turniers kam nämlich nochmals zurück. Beim Stand von 5:6 musste Navone seinen Service aber wieder abgeben. Tien verwertete seinen 2. Matchball und sicherte sich somit seinen 2. Turniersieg auf der ATP-Tour. Erstmals triumphierte der US-Amerikaner auf Sand.

Auf und Ab bei beiden

Zu Beginn hatten sich die beiden bei knapp 30 Grad Celsius ein heisses Duell geliefert. Jeder Punkt war umkämpft, kein Spieler schenkte dem anderen was. Nach 20 Minuten waren erst drei Games gespielt, weil es zu diesem Zeitpunkt bereits 10 (!) Mal über Einstand ging. Das erste Break gelang dann aber Navone zum 3:2, wenig später tütete der 25-Jährige mit dem 2. Break den 1. Satz ein – 6:3.

Es folgten die Verwandlung Tiens und der Einbruch Navones. Wie schon im 1. Durchgang hiess es am Ende 6:3, diesmal behielt aber der US-Amerikaner die Oberhand. So auch bekanntlich zu Beginn des Entscheidungssatzes. Mit Tien setzte sich am Schluss nach knapp zweieinhalb Stunden der nervenstärkere Spieler durch.

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