Alexander Zverev gewinnt sein Auftaktspiel an den Geneva Open gegen Christopher Eubanks locker in 2 Sätzen.

Zverev marschiert in den Viertelfinal

ATP-Turnier in Genf

Alexander Zverev (ATP 27) bleibt an den Geneva Open ungeschlagen: Der Sieger von 2019 gewann sein Auftaktspiel gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks (ATP 75) in nur 67 Minuten mit 6:2 und 6:3 und steht im Viertelfinal.

Ich habe es sehr genossen heute.

Gegner in der nächsten Runde ist Marco Cecchinato aus Italien oder Yibing Wu. Der Chinese hatte sich im Startspiel gegen den Schweizer Marc-Andrea Hüsler durchgesetzt.

«Ich bin sehr glücklich, hier im Viertelfinal zu stehen, morgen Golf spielen zu können und einen freien Tag zu haben», sagte Zverev hinterher: «Ich habe es sehr genossen heute.»

Der zuletzt formschwache Zverev hatte für das Turnier eine Wildcard angenommen. In der ersten Runde erhielt er ein Freilos. Auch vor vier Jahren war Zverev nach einer enttäuschenden Sandplatzsaison in Genf angetreten und hatte nach mehreren engen Matches den Titel geholt. Später überzeugte er auch in Paris und schied dort erst im Viertelfinal gegen den Serben Novak Djokovic aus.

Ruud – Wolf am Mittwoch live auf SRF

Am Mittwoch steigt Casper Ruud (ATP 4), der die letzten beiden Austragungen am Lac Léman gewonnen hat, ins Turniergeschehen ein. Der topgesetzte Norweger trifft ab 18 Uhr auf den US-Amerikaner J.J. Wolf (ATP 49). Die Partie wird live auf SRF übertragen.