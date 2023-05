Legende: Nach dem Sieg die Torte Carlos Alcaraz hatte an seinem 20. Geburtstag einiges zu feiern. Keystone/EPA/Chema Moya

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat an seinem 20. Geburtstag erneut den Final des ATP-1000-Turniers in Madrid erreicht. Die spanische Weltnummer 2 schlug am Freitag den Kroaten Borna Coric (ATP 20) 6:4, 6:3. Seit seiner Auftaktpartie gegen den Finnen Emil Ruusuvuori hat Alcaraz in Madrid keinen Satz mehr abgegeben. Den Halbfinal-Sieg feierte er mit einer Geburtstagstorte, die ihm nach dem Match von den Veranstaltern überreicht wurde.

Im Endspiel trifft Alcaraz in jedem Fall auf einen krassen Aussenseiter: Im anderen Halbfinal stehen sich der Deutsche Jan-Lennard Struff (ATP 65) und Aslan Karazew (ATP 121) aus Russland gegenüber.

Alcaraz peilt in Madrid bereits seinen vierten Titel des Jahres an. Er triumphierte bereits in Buenos Aires, Indian Wells und zuletzt Barcelona.

